Land Rover Defender om van te smullen

Om dat wachten te verzachten hebben enkele Belgische topchefs de handen in elkaar geslagen om een eetbare Defender te creëren. Sterrenchefs Sergio Herman David Martin, Gert De Mangeleer, Jonnie Boer en chocolatier Dominique Persoone creëerden allen een praline. Ze kozen zelf voor de vorm, de vulling en de smaak van de chocolade maar er was één constante, de praline moest de vorm van een Land Rover Defender hebben. De aanzet van deze lekkernijen was een samenwerking tussen Land Rover en de eigenaar van The Chocolate Line, Dominique Persoone. De keuze voor deze sterrenchefs lag voor de hand want alle betrokken koks zijn ook eigenaar van een Defender en bij uitbreiding uitstekende ambassadeurs voor het merk. Er werden vijf verschillende pralines ontwikkeld en ze zijn te koop in de Chocolate Line winkels in Brugge en in Antwerpen. (Belga)