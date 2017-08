Lage emissiezone Antwerpen: eerste boetes zijn een feit

De BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen) adviseert zijn leden en alle bestuurders van oude wagens om de stad Antwerpen en de lage emissie zone te mijden.

Een oldtimer van meer dan 40 jaar kan via een dagpas een tijdelijke toelating kopen omdat een collectiewagen niet door een alternatieve wagen kan worden vervangen. De prijs van die pas is afhankelijk van de categorie en de duur van de toelating. Oldtimers die jonger zijn dan 40 jaar hebben geen toegang tot de LEZ maar mogen toch 8 keer per 12 maanden in de stad op voorwaarde dat ze een dagpas kopen. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen wagens die wel of gen "O"-plaat hebben. De leeftijd van de wagen bepaald of hij al dan niet in de stad mag.

Om een aanvraag te doen om een dagpas te kopen, moet de eigenaar zijn inschrijvingsbewijs of zijn Europees gelijkvormigheidsattest gebruiken. Dergelijke aanvragen kunnen ook online gebeuren. Zowel de aanvraag als de betaling moeten vooraf gebeuren. Hou rekening met een administratieve verwerkingstijd van gemiddeld 10 werkdagen.

Wanneer u niet over een computer beschikt, of wanneer u hulp nodig hebt, kan u gebruik maken van de registratiemomenten die de stad organiseert. Meer informatie hierover vindt u slechts online ... via https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/lez (Belga)