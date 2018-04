Lada lanceert fraaie Vesta Cross

Lada volgt de trend die je tegenwoordig bij vele merken ziet en voorzag zijn Vesta berline dus van extra koetswerkbescherming en een verhoogde vering. De Vesta break kreeg al eerder zo'n hippe en stoere variant en nu ondergaat ook de berline een gelijkaardige transformatie. Die aanpassingen dienen echter niet alleen om een trendy voorkomen te bekomen. Aangezien in het Russische hinterland de staat van de wegen vaak erbarmelijk is en de weersomstandigheden in de winter soms zeer bar kunnen zijn, komen de 203 millimeter extra bodemvrijheid en de bijkomende bescherming van het koetswerk zeker van pas op de thuismarkt van Lada.

Voor de aandrijving hebben de Russische kopers de keuze uit twee benzinemotoren: een 1,6 liter met 106 pk of een 1,8 liter met 122 pk. In België is Lada niet meer officieel vertegenwoordigd en is deze Vesta Sedan Cross dus niet te koop via een merkverdeler. Eigenlijk jammer, want de Vesta toont aan dat het merk de laatste jaren mooi evolueerde. Wel zijn er nog handelaars die Lada's op eigen houtje invoeren.(Belga)