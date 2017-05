La BMW Série 8 en Italie et en Allemagne

Pour l'instant, on sait juste que la nouvelle BMW Série 8 Coupé qui sera lancée en 2018 et que ce coupé de standing s'inscrit dans une nouvelle offensive produits promise pour être très importante. Alors que le concept exhibait son élégance ce week-end du côté de la Villa D'Este, en Italie, les ingénieurs de Munich terminent la mise au point de la version M, preuve en sont les premiers clichés du prototype camouflé s'exprimant sur le circuit du Nürburgring. Ce n'est pas tout, le programme Série 8 semble très ambitieux puisque la marque évoque déjà une version compétition GTE dont la finalité serait l'engagement - et donc le retour - de BMW au Mans. Pour l'instant, pas ou peu d'informations techniques, sinon que la M8 profite de freins surdimensionnés et d'une échappement sport à quatre sorties. Cela dit, au vu de son appellation et parce que BMW insiste sur le chiffre 8 comme le symbole absolu de la performance chez BMW, un V8 sera certainement mis aux petits oignons rien que pour elle. L'inspiration stylistique puise directement dans l'histoire des coupés emblématiques de la marque, comme le précise Adrian van Hooydonk, Président du design chez BMW. (Belga)