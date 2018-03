Kymco onthult elektrische Ionex

De Ionex is een compleet elektrisch concept. Wat betekent dat hij van meet af aan als een 100% elektrische scooter werd ontwikkeld, en niet op basis van een bestaand model met verbrandingsmotor. Dankzij een systeem met drie batterijen, verlies je er (theoretisch) nooit tijd mee bij het opladen. De Ionex heeft namelijk een "kernbatterij" die niet verwijderbaar is en een rijbereik van 25 km toelaat. Daarnaast zitten onder de vloer twee extra verwijderbare batterijen die ieder nog eens 50 km verzekeren, waardoor de totale autonomie op 125 km komt.

Indien nodig kan men de lege batterijen in een handomdraai vervangen door twee opgeladen batterijen en beschikt de bestuurder zo onmiddellijk opnieuw over 100 km rijbereik! Voor deze wissel voorziet Kymco een netwerk van batterijverdelers in de steden: bij scooterverdelers, tankstations, openbare gebouwen,... De gebruiker laat daar zijn twee lege batterijen achter en vertrekt weer met twee volle exemplaren, aangezien de verdelers ze voortdurend opladen. Dit systeem zal werken via een verhuur met een abonnement. Een zeer interessant concept dat wel nog verder moet ontwikkeld worden. Wat de prestaties betreft is de Ionex vergelijkbaar met een scooter met verbrandingsmotor uit de klasse 45 km/u en dus vooral geschikt voor gebruik in de steden.(Belga)