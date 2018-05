Krugger Triumph "Bobber - Basse-Bodeux"

Eind 2017 vroeg Triumph Benelux aan Fred Krugger om met zijn Bobber-visie een motor te bouwen voor sprintraces. De motor zou klaar moeten zijn tegen het begin van het seizoen zodat we hem in 2018 te zien krijgen. Ondanks de krappe timing is de "tovenaar uit Basse-Bodeux" erin geslaagd om een bijzonder geslaagde machine te bouwen. Zoals we van Krugger gewend zijn, is de motor tot in de details afgewerkt.