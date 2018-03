Kronos Porsche Centre verhuist naar Louvain-la-Neuve

Kronos Porsche Centre - LLN zal beschikken over een showroom van ruim 800 m2, in combinatie met een comfortabele overkapping van nog eens 500 m2, wat zorgt voor een beschutte parking. Naast de ruimte die gereserveerd is voor de administratie, de verkoop en de naverkoop, is er een magazijn verdeeld over wee verdiepingen voor de opslag en de verkoop van losse onderdelen. Er is ook een hypermodern atelier van 900 m2 met een directe receptie. Kronos Porsche Centre - LLN beschikt ook over een eigen carwash en een overdekte stockparking voor 46 wagens die bereikbaar is via een interne brug. Gasten kunnen in de moderne ontvangstruimte wachten die voorzien is van wifi, werktafels en een ontspanningsruimte.

In deze nieuwe site worden ook de nieuwste technieken gebruikt om het elektriciteitsverbruik in het gebouw te drukken. D'Ieteren Immo, het immobiliënfiliaal van de D'Ieteren Groep, zal het nieuwe pand bouwen en zal heel wat investeren inzake hernieuwbare energieën. Het is de bedoeling dat 80% van de verbruikte energie op de site wordt opgewekt.(Belga)