Komt er een elektrische Honda Jazz?

Honda heeft voor deze elektrische Jazz een overeenkomst afgesloten met de Chinese batterijspecialist CATL. Het is de bedoeling om dit model veel goedkoper dan de huidige generatie elektrische auto's aan de man te brengen. De "zero emission" Jazz zou mogelijk een prijskaartje hebben van ongeveer 15.500 euro, en dat zou pas echt interessant zijn voor een EV die een autonomie van 300 km belooft. Deze informatie werd in de Japanse pers gepubliceerd. De krant Nikkei stelt bovendien dat Honda jaarlijks 100.000 exemplaren van deze elektrische Jazz wil bouwen. De auto zou al vanaf 2020 in China op de markt komen, maar hij zal ook op andere markten worden verkocht. Verdere details ontbreken vandaag en in die zin is het niet zeker of deze Jazz - die op bepaalde markten ook als Fit door het even gaat - in Europa zal worden verkocht.(Belga)