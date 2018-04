Kleinste Citroën in het nieuw

De aanpassingen aan deze compacte Citroën zijn erg subtiel. Je moet al goed kijken om de verschillen te zien. Kenners zullen vooral het nieuwe logo opmerken. Klanten hebben voortaan ook de keuze uit meer dan 32 koetswerkkleuren. Onder de motorkap vinden we de 1.0 driecilinder benzinemotor die bij Toyota werd ontwikkeld. Het vermogen van deze VVT-i-motor werd opgetrokken naar 72 pk en ook het koppel steeg lichtjes naar 93 Nm. De aanpassingen zorgen voornamelijk dat de emissie schoner wordt, want de nieuwe motor is conform de Euro 6.2-norm. Binnenin voorziet de Franse constructeur een aangepast infotainment dat wordt bediend via het 7 inch grote aanraakscherm. Dit systeem is overigens compatibel met Apple Car Play en Android Auto. Citroën voorziet tot slot ook extra rijhulpsystemen, waaronder verkeersbordherkenning.(Belga)