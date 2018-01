Kijk op het Autosalon, koop bij de dealer

De Brussels Motor Show is een kijk- én koopsalon, altijd geweest. De formule is tot op vandaag zeer succesvol. Het ene jaar iets meer dan het andere, afhankelijk van de sociaaleconomische conjunctuur en de politieke situatie. Bezoekers werden en worden nog altijd gelokt met spectaculaire saloncondities, de exposanten met een tevredenstellende return on investment.

...