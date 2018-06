Kia zoekt en vindt inspiratie in Europa

Succes is zelden een toeval. De gestage opmars van Kia in Europa is het resultaat van een intelligente langetermijnstrategie die just in time inspeelt op de vraag van de klant en daarbij ook rekening houdt met diens culturele achtergrond en leefwereld. De nieuwe Kia Ceed is geen smaakloze cocktail van alles een beetje maar een kwaliteitsvol product tegen een correcte prijs.