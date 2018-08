Kia toont kontje van nieuwe ProCeed

Het Koreaanse merk gaf al een teaserbeeld vrij van de achterzijde van het nieuwe model en wat karige informatie. Daaruit wordt duidelijk dat de Proceed niet langer een coupé is als voorheen, maar voortaan als shooting brake met vijf deuren door het leven zal gaan. De stijl gelijkt sterk op een concept car die in 2017 reeds werd getoond. De achterzijde krijgt een heel kenmerkend voorkomen met een lichtstrook over de hele breedte die de achterlichten verbindt.

Op technisch vlak werden nog geen details verstrekt, maar uiteraard zal deze nieuwe variant gebruik maken van de basis en de aandrijvingen van de Ceed. Wellicht aangevuld met een krachtigere en sportievere versie, zoals de i30N van zustermerk Hyundai. Na een preview voor de media in de loop september volgt de officiële onthulling van de nieuwe Kia ProCeed begin oktober op het autosalon van Parijs.(Belga)