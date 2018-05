Kia Sportage krijgt technologische update

De Kia Sportage is een "bestseller" want dit model voert de verkoopstatistieken aan in zowel Europa als op wereldvlak. De look van deze SUV viel steeds erg in de smaak, zodat er voor het "nieuwe" model niet te veel risico's werden genomen en het uiterlijk slechts op enkele details werd aangepast, met onder meer nieuwe bumpers, hertekende lichtblokken en nieuwe velgen als resultaat.

Ingrijpendere vernieuwingen zijn er onder de motorkap te melden met het debuut van een 2 liter diesel met lichte hybridisatie. Met deze EcoDynamics+ 48V zet het merk een nieuwe stap in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Dit blok levert vinnigere acceleraties op met de hulp van een 48V batterij. Deze technologie laat ook langere onderbrekingen van de motor toe dankzij een nieuwe starter-generator eenheid. Al deze maatregelen dragen bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot met zo'n 4%.

Daarnaast pakt de nieuwe Sportage ook uit met een ruimere uitrusting die nu onder andere een intelligente snelheidsregelaar met Stop&Go, een scherm met zicht rondom en een indommelalarm omvat. De Europese klanten hebben voortaan de keuze tussen twee nieuwe infotainmentsystemen: één met een 7" aanraakscherm of het nieuwe 8" systeem met premium look zonder rand.(Belga)