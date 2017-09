Kia Picanto X-Line klaar voor het avontuur

Er lijkt maar geen einde te komen aan de SUV-hype. Constructeurs doen er vandaag alles aan om van de meest populaire modellen avontuurlijke afgeleiden te maken. De Kia Picanto X-Line is daarvan een schoolvoorbeeld. Hij maakt het verschil met zijn gewone broertjes door de extra bodemspeling (+1,5 cm) , de bijkomende koetswerkbeschermers en de kleurelementen. Op deze versie wordt eveneens de nieuwe 1.0 T-GDI motor gelanceerd. Deze 1 liter grote drie cilinder turbo benzinemotor levert 100 pk en 172 Nm aan trekkracht. Deze driepitter heeft flink wat temperament want hij zou in 10,1 seconden van 0 tot 100 km/u spurten.

De Picanto X-Line biedt bovendien een uitgebreide uitrusting, zowel op vlak van veiligheid als qua comfort. Hij wordt geleverd met automatische noodremhulp, een knie-airbag voor de passagier en optioneel wordt ook inductieladen voor een smartphone voorzien. (Belga)