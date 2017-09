Kia Picanto X-Line klaar voor avontuur

De SUV en crossover-rage is niet te stuiten want de constructeurs bedenken tegenwoordig stoere en avontuurlijke versies van hun gamma bij de vleet. Zo toont Kia de Picanto X-Line op het Salon van Frankfurt. In die versie heeft de kleine stadsauto 1,5 cm meer bodemvrijheid, ziet hij er hipper uit met de extra koetswerkbescherming en de kleurige accenten en levert hij ook een primeur met de nieuwe 1.0 T-GDI.

Deze compacte 1 liter driecilinder turbobenzine levert 100 pk en 172 pk en volgt de downsizing trend die vooral bij de compacte stadswagens is ingezet. Het driecilindertje kan echter nog stevig van jetje geven aangezien een sprint 0 naar 100 km/u in 10,1 seconden lukt. Verder biedt de Picanto X-Line een ruime uitrusting op vlak van veiligheid en comfort met onder meer een automatische noodremhulp, een knieairbag voor de bestuurder en de mogelijkheid om smartphones draadloos op te laden via inductie.(Belga)