Kia ontvangt drie designawards

Kia heeft de voorbije jaren een tandje bijgestoken op vlak van design. Deze evolutie werd ingezet in 2006 toen de Koreaanse constructeur de getalenteerde designer Peter Schreyer wegkaapte bij Audi. De man was bij het merk met de vier ringen onder andere verantwoordelijk voor de TT. Bij Kia introduceerde hij een echte merkidentiteit die het hele gamma een herkenbaar design geeft. Vooral het 'tiger nose' radiatorrooster is daarvan een uitstekend voorbeeld. De Kia Stinger is een sportief fastback model, de Stonic is een compacte crossover en de nieuwe Picanto is een compact stadswagentje.

Alle modellen getuigen van het vernieuwende design en delen dezelfde stijlelementen. Wil de Stinger vooral een emotioneel model zijn met een knipoog naar de muscle cars uit de jaren zeventig, is de Stonic een veel rationeler model die zijn gebruiker een hogere zithouding en een praktisch ingedeeld interieur biedt. De Picanto is Kia's kleinste, die desondanks een ruim interieur biedt in combinatie met hedendaagse connectiviteit. De iF Design Award werd in 1953 voor het eerst uitgereikt en bekroond goed industrieel design. Dit jaar werden 6.402 inzendingen uit 54 verschillende landen beoordeeld door een internationale jury met 63 designexperten.(Belga)