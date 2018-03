Kia Motors doorbreekt kaap van 3 miljoen Europese auto's

In 2006 begon Kia met de assemblage van auto's in Europa in de Slovaakse fabriek van Zilina. Het 3 miljoenste exemplaar dat daar van de band liep was een Ceed berline, het model dat voor de grote doorbraak van het merk in onze contreien zorgde en het grootste volume inneemt op deze site.

Deze 'jubileum' Ceed wordt aangedreven door een 1.0 T-GDi, een van de nieuwste en meest verfijnde krachtbronnen in het aanbod van Kia-Hyundai. Van de eerste generatie van de Ceed werden 646.300 exemplaren geproduceerd, en van de tweede - en huidige - generatie reeds 647.700 wagens. Weldra neemt de derde generatie de fakkel over. Om aan de grote vraag te voldoen werd de productiecapaciteit steeds verder opgevoerd tot 335.600 auto's en 539.987 motoren die vorig jaar de fabriek in Slovakije verlieten.

In Zilina lopen nog twee andere modellen van de band: de andere bestseller Sportage en de compacte monovolume Venga. Met zijn huidig productieniveau is de fabriek verantwoordelijk voor bijna 50 procent van alle Kia's die in Europa worden verkocht. Dankzij de hoge kwaliteitscriteria kan het merk een garantie van 7 jaar aanbieden.