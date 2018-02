Kia frist Optima op

Michael Cole, Chief Operating Officer van Kia Motors Europe, geeft tekst en uitleg: "De Optima liet in 2017 recordcijfers optekenen in Europa: de verkoop steeg vorig jaar met 9.600 exemplaren tot 16.800 stuks. Hij draagt dan ook in ruime mate bij tot de duurzame groei van Kia in Europa en wist zijn verkoopelan ook aan te houden bij de introductie van de nieuwe modellen in 2017. Dat geldt ook voor de Sportswagon, de performante GT-versies en de emissiearme Plug-in Hybrid."

Het Optima-gamma kan weldra rekenen op twee nieuwe krachtbronnen: de gloednieuwe 1.6 CRDi turbodiesel uit de U3-familie en een 1.6 T-GDi-motor (turbobenzine met directe injectie). De nieuwe 1.6 CRDi-motor beschikt over een directe common-railinjectie en vervangt de vroegere 1.7 CRDi-motor. Hij levert 136 pk en een koppel van 320 Nm over een toerentalgebied van 2.000 tot 2.250 t/min.

Ook de 180 pk sterke 1.6 T-GDi-motor is voor het eerst leverbaar in het Optima-gamma. De lichte turbomotor geeft benzinekopers een extra keuze tussen de atmosferische 2.0 GDi-motor met 163 pk en de drukgevoede 2.0 T-GDi-motor met 245 pk. Deze krachtbron wordt gekoppeld aan de vloeiend schakelende zeventrapstransmissie met dubbele koppeling, die bestuurders de mogelijkheid biedt om de schakelhendels aan het stuur te gebruiken. Behalve zijn opgefriste koetswerk- en interieurdesign biedt de nieuwe Optima ook de nieuwste actieve-veiligheidssystemen en connectiviteitstechnologieën in de wagen.(Belga)