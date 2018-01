Kappa Riders: de app voor actieve motorrijders

De Kappa Riders app is gratis te downloaden op Google PlayStore en Apple Store en werd specifiek ontwikkeld voor motorrijders die houden van korte of lange rondritten op twee wielen en steeds bereid zijn hun ervaringen met anderen te delen. Via deze applicatie krijgen de gebruikers toegang tot een grote community van andere reizigers, wat altijd handig is om een onbekende streek te verkennen of nieuwe reisideeën op te doen.

De gebruikers kunnen de details van de reizen ontdekken en downloaden die door Kappa Moto en de andere gebruikers werden aanbevolen. Andere interessante functies zijn: de mogelijkheid om een reisroute "live" te registreren, wat bijzonder handig is om bijvoorbeeld een vakantietrip of een groepsreis voor te bereiden, of de "Radar" die toelaat andere gebruikers in de buurt te lokaliseren. Tenslotte is het ook mogelijk een eigen profiel aan te maken en zo te chatten met andere gebruikers, enz. (Belga)