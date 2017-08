Kamperen met VW Crafter

De Volkswagen California is één van de referenties in zijn genre en hij is gebaseerd op de Bulli, de kampeerwagenversie van het originele VW-busje. Gedurende de voorbije decennia werd het interieur verfijnd tot in de kleinste details en op die manier kon deze wagen miljoenen gebruikers overtuigen. Vandaag is het de beurt aan de nieuwe Crafter. Dit model biedt tal van rijhulpmiddelen, is erg wendbaar, verbruikt weinig en beschikt over alle kwaliteiten van de California maar hij is groter van formaat. Daarmee is de California XXL Concept veeleer de volwassen versie van de legendarische, gemotoriseerde globetrotter.

Voor dit concept gebruikte men een Crafter met iets langere wielbasis, zodat men alle elementen kon monteren om de kwaliteiten van de populaire California naar het segment van de grote kampeerwagens te brengen. Met zijn verhoogd dak, keukenblok en de geïntegreerde badkamer geeft deze California XXL een idee van hoe een kampeerwagen die op de Crafter is gebaseerd er kan uitzien. Het doordachte interieur heeft voor een bijzonder ruime California XXL gezorgd die onder andere een bed van bijna 2 meter biedt. De keukenhoek heeft twee kookpitten, een koelkast, een vergiet en een uitschuifbaar werkblad. En er is ook een badkamertje met douche en toilet. De wereldpremière van de California XXL Concept zal plaatsvinden op het "Caravan Salon Düsseldorf", dat loopt van 26 augustus tot 3 september 2017.(Belga)