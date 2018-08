Kalasjnikov ontwikkelt elektrische CV-1

Kalasjnikov is een Russische industriële groep, die natuurlijk vooral bekend is van zijn AK-47-machinegeweer, maar daarnaast ook tal van andere vreedzame activiteiten uitoefent. In de portfolio zitten onder meer militaire terreinvoertuigen en fietsen. Vandaar dat de ontwikkeling van een elektrische auto eigenlijk niet zover gezocht is.

Het bedrijf pakt nu uit met een prototype van een elektrische wagen met een retrodesign. De ontwerpers haalden hun inspiratie bij de Avtovaz LZH 225 Kombi uit 1970 en het resultaat is zeker origineel te noemen. De aandrijving gebeurt door een 90 kWh accupakket dat instaat is 300 pk te produceren en een rijbereik van ongeveer 350 kilometer te verzekeren. Er wordt een sprint van 0 tot 100 km/u in ongeveer 6 seconden aangekondigd, wat natuurlijk niet bijzonder indrukwekkend is voor een elektrische wagen. Zeker als men beweert de concurrentie met Tesla te willen aangaan.(Belga)