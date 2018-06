Jeep Renegade krijgt update

Tijdens de openingsdag van het Autosalon van Turijn, op 6 juni , zal Jeep de vernieuwde Renegade modeljaar 2019 voor de Europese markt onthullen. De compacte SUV zal uitpakken met een licht hertekend uiterlijk, een ruimere uitrusting en vooral een nieuw aanbod van kleinere motoren. Het gaat om een nieuwe familie benzinemotoren met drie en vier cilinders: een 1,0-liter van 120 pk en een 1,3-liter van 150 of 180 pk, die de gebruikskosten verder zullen verlagen en nog steeds uitstekende prestaties blijven garanderen.

De Jeep Renegade wierp zich van bij zijn lancering in 2014 op als een sterke speler in het B-SUV-segment door de legendarische terreincapaciteiten van het merk te koppelen aan een stijl die perfect aansluit bij het leven in de stad. Meer details en specificaties over de facelift van de Renegade volgen op 6 juni na de onthulling. (Belga)