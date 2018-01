Jeep Grand Cherokee S gaat voor zwart

De SUV-markt blijft evolueren en zich verder ontwikkelen. De klanten willen dit type wagen tegenwoordig in alle formaten en ze wensen ook sportieve varianten, zowel wat de prestaties als de look betreft. Tussen de merken heerst dan ook een scherpe commerciële strijd, waarin ook Jeep zich mengt met de Grand Cherokee S. Deze sportieve variant moet het model, dat intussen al een goede 7 jaar op de markt is, een verjongingskuur opleveren.

De designers kozen hier voor de bekende eenvoudige, maar doeltreffende oplossingen: een volledige zwarte koetswerklak, grote 20" velgen (eveneens zwart gelakt) en een lederen interieurbekleding. De Jeep Grand Cherokee S heeft verder recht op een recent multimediasysteem met UConnect en een 8,4'' aanraakscherm, en is compatibel met Apple Car Play. Voor extra comfort zorgen de verwarmde en geventileerde stoelen en het panoramische dak. Jeep deelde de prijs van de Grand Cherokee S nog niet mee, maar noteer alvast dat het basismodel 54.600 euro kost.(Belga)