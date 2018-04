Jaguar XJ50 zet het feest in

De Jaguar XJ50 is verkrijgbaar met de gewone of verlengde wielbasis, wordt aangedreven door een 300 pk sterke dieselmotor en kreeg opvallendere bumpers in de "Autobiography" stijl. Deze verjaardagseditie pakt eveneens uit met 20" Venom-velgen, een zwarte grille en specifieke logo's op het koetswerk.

In het interieur vallen de comfortzetels in zacht leder, de hoofdsteunen met een jaguar in reliëf en het XJ50-logo op de centrale armleuning op. De dynastie van deze unieke, sportieve Engelse berline begon in 1968 en al negen generaties lang verleidt ze liefhebbers van prestigieuze limousines. Vier jaar na zijn lancering werd de XJ de enige sportieve berline met een 12-cilinder ter wereld die in massaproductie werd vervaardigd. Vandaag bestaat het gamma nog enkel uit V6- en V8-motoren.(Belga)