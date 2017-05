Jaguar toont XE SV Project 8

De Special Vehicle Operations (SVO) afdeling van Jaguar Land Rover heft zopas de meest krachtige, wendbare en hoogst presterende Jaguar die ooit werd gebouwd, voorgesteld, het gaat om de nieuwe XE SV Project 8. Een prototype van deze uitermate sportieve berline met 600 pk debuteerde eerder al op de erg veeleisende Nordschleife van de Nürburgring en het was gehuld in een exclusief livrei van SVO Design. Onder de motorkap zit een druk gevoede 5 liter grote V8 van Jaguar Land Rover.

Deze Project 8 wordt de tweede Collector edition van SVO. Het is in zekere zin een opvolger voor de bijzonder succesvolle Jaguar F-Type Project 7 uit 2014. In het atelier van SVO in Coventry zullen slechts 300 exemplaren met de hand worden gebouwd en die zullen wereldwijd worden verkocht. De volledige specificaties van deze Jaguar XE SV Project 8 zullen op 28 juni 2017 in wereldpremière worden onthuld aan de vooravond van het Festival of Speed in Goodwood, in Zuid-Engeland. (Belga)