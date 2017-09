Jaguar toont stuurwiel van de toekomst

Over de auto van de toekomst werd al heel veel gefilosofeerd. Volgens Jaguar zal men weldra geen eigen auto meer bezitten, maar een voertuig slechts gebruiken of delen met andere gebruikers. Bovendien gelooft het merk ook sterk in autonoom rijden, waarbij de rol van de bestuurder in vele omstandigheden sterk wordt beperkt en de wagen zelfstandig rijdt.

Opmerkelijk hierbij is dat Jaguar ervan uitgaat dat men in de toekomst nog enkel een eigen stuurwiel zal bezitten. Dat zal dan weliswaar gepersonaliseerd en geconnecteerd zijn, zodat het alle data van het profiel van de bestuurder bevat. Die neemt zijn stuur dan telkens meer naar de wagen die hij zal gebruiken. Die 'Sayer' is voorzien van artificiële intelligentie en werkt ook met spraaksturing. Zijn naam verwijst naar de befaamde designer Malcolm Sayer die Jaguars tekende tussen 1951 en 1970.

Het Sayer-stuurwiel wordt deze week voorgesteld op het Tech Fest in Londen en zal weldra ook opduiken in de Jaguar Future concept car op een van de volgende autosalons. (Belga)