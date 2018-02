Jaguar start productie van de legendarische D Type weer op

De eerste Jaguar D Type die door Jaguar Classic wordt gebouwd, is een prototype dat door de ingenieurs werd ontwikkeld. Het wordt in première getoond op de Retromobile in Parijs. Er zullen slechts 25 exemplaren van deze D Type worden vervaardigd en ze zullen met de hand worden gebouwd in het Jaguar Land Rover Classic Works center van Warwickshire. Destijds werden slechts 75 exemplaren gebouwd en vandaag wil Jaguar Classic 25 bijkomende exemplaren bouwen.

Het is de bedoeling dat deze 25 nieuwe racewagens volgens de specificaties van weleer zullen worden gebouwd. Deze D Type won drie keer de 24 Uren van Le Mans tussen 1955 en 1957. Hij werd aangedreven door een XK zescilindermotor. De D Types die in 2018 zullen worden gebouwd, zullen tot in het kleinste detail vergelijkbaar zijn met de originele exemplaren. Op verzoek van de klanten zullen "Shortnose" en "Longnose" koetswerken worden gebouwd.(Belga)