Jaguar legt er de pees op: F-Pace krijgt gezelschap van E- en I-Pace

Jaguar Belux verkocht vorig jaar 11 procent meer nieuwe auto's dan het jaar voordien. Vergelijken we de cijfers van 2017 met die van 2011 dan stellen we een vervijfvoudiging van de Jaguar-verkoop vast. Die is het gevolg van een compleet nieuw modellengamma met als uitschieter de F-PACE, die recent het gezelschap heeft gekregen van de compacte E-PACE.