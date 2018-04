Jaguar Land Rover wordt officieel partner van 007 Elements

007 Elements is gelegen in het Oostenrijkse Sölden in een gebouw op de top van de Gaislachkogl, die 3.050 meter hoog is. Het gebouw ligt vlak naast restaurant Ice Q dat eerder het decor vormde voor de "Hoffler Klinik", die in de film 'Spectre' te zien was.

Bezoekers van 007 Elements worden helemaal ondergedompeld in de leefwereld van James Bond. Op grote interactieve schermen wordt ook technische informatie gegeven over Jaguar en Land Rover, ook dat hoort bij de ervaring. In de film Spectre was overigens een Land Rover Defender en een Range Rover Sport SVR te zien. Bezoekers kunnen er bovendien de jongste technologieën van Jaguar Land Rover ontdekken, zoals het lithium-ion batterijpack van 90 kWh en de artificiële intelligentie die in de elektrisch aangedreven Jaguar I-Pace wordt gebruikt.

Dergelijke technologie werd eveneens in de Jaguar C-X75 concept car gebruikt en ook die figureerde in de prent 'Spectre' bij een adembenemende achtervolging door het centrum van Rome. Sinds 1983 maakten diverse Jaguar en Land Rover modellen hun opwachting in ruim 9 Bond-films. De eerste was 'Octopussy', waarin hoofdrolspeler Roger Moore een waanzinnige ontsnapping deed in een Range Rover Classic die werd bestuurd door Bond-girl Bianca (Tina Hudson). 007 Elements opent op 12 juli 2018 de deuren. Geïnteresseerden vinden meer informatie via www.007elements.com.

