Jaguar is met I-Pace Duitse concurrenten te snel af

Automerken komen en gaan. De teloorgang van de Engelse automobielindustrie is daar een schoolvoorbeeld van. Ook Jaguar heeft vele ups-and-downs beleefd maar sinds de overname in het voorjaar van 2008 door Tata Motors Limited zit Jaguar op een wolk. De Indiase staalmagnaat Ratan Tata betaalde 1,45 miljard euro aan Ford Motor Company voor Jaguar Land Rover om zo voet aan de grond te krijgen in het zeer lucratieve luxeautosegment en dat wereldwijd. Tata Motors Limited was tot dan enkel actief in Azië, in het segment van de goedkope stads- en compacte gezinswagens.

...