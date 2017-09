Jaguar elektrificeert zijn verleden

Deze auto werd gerestaureerd en omgebouwd door Jaguar Land Rover Classic Works in Coventry, niet ver van waar de E-type oorspronkelijk het levenslicht zag. Hij is gebaseerd op een Jaguar E-type Roadster Series 1.5 uit 1968 en kreeg een innovatieve elektrische aandrijving die hem in nauwelijks 5,5 seconden van 0 naar 100 km/u stuwt.

De Concept Zero werd volledig in zijn oorspronkelijke staat hersteld, op uitzondering van de geavanceerde, 21e-eeuwse aandrijving en de aangepaste instrumenten en dashboardlay-out, al zijn ook die elementen geïnspireerd op de originele E-type. Ook de led- koplampen die hij gebruikt om het energieverbruik te verlagen, sluiten naadloos aan bij het stijlthema van de originele E-type Series 1.

De elektromotor, die 220 kW ontwikkelt, werd speciaal ontworpen voor de E-type Concept Zero. Zijn lithium-ionbatterijen hebben dezelfde afmetingen en ongeveer hetzelfde gewicht als de XK-zescilinder, die in de oorspronkelijke E-type werd gebruikt. Het totale gewicht is uiteindelijk ongeveer 80 kilogram lager dan dat van de originele E-type. Een fraaie creatie, die natuurlijk niet in serieproductie gaat, maar vooral dient om een blik te gunnen in de elektrische toekomst van het merk dat door de William Lyons werd opgericht.(Belga)