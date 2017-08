Isuzu lanceert stoere pick-up

Onder de motorkap van de D-max werd eerder dit jaar de grote 2.5 liter dieselmotor vervangen door een veel compactere 1.9 liter grote viercilinder. Deze motor levert vergelijkbare prestaties, is zuiniger en voldoet aan de Euro 6 emissienorm. Met een vermogen van 164 pk en 360 Nm aan trekkracht beschikt hij over een sleepvermogen van 3,5 ton. Standaard wordt hij met een manuele zesbak en inschakelbare vierwielaandrijving geleverd. Optioneel is er ook een zestrapsautomaat mogelijk aan 1.100 euro. Deze Urban versie wordt uitsluitend met een dubbele cabine geleverd waardoor hij plaats biedt voor vijf inzittenden. Uiterlijk herken je hem aan de rode elementen die fel contrasteren met het zwarte koetswerk. Om de nadelen van de aanzienlijke proporties te compenseren, voorziet Isuzu op deze versie een achteruitrijcamera en parkeersensoren. Verder beschikt hij over een lederen interieur, verwarmde stoelen, een snelheidsregelaar en een navigatiesysteem. Deze stoere pick-up kost 32.800 ?.(Belga)