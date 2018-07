Inkart viert zijn 25e verjaardag

In 1994 vatte racepiloot en slipinstructeur Mike Van Hooydonk het plan op om ook in België een indoorkartingbaan te openen. Hij had het concept in het buitenland ontdekt en zag dat het een succes was. Na enig zoekwerk vond hij de geschikte locatie in een hangar naast de A12 Brussel-Antwerpen in Puurs, nabij Boom. In april 1994 opende Inkart zijn deuren, en nu bijna 25 jaar later draait de zaak nog steeds op volle toeren.

"Men verklaarde me aanvankelijk gek", kijkt Mike Van Hooydonk terug op het avontuur. "Maar ik geloofde rotsvast in het concept dat toeliet een breed publiek op een democratische manier kennis te laten maken met de autosport. Heel wat autopiloten kregen bij Inkart de smaak van het racen te pakken. Intussen zijn we bijna 25 jaar verder en dat gaan we de volgende maanden stevig vieren."

Inkart plant voor zijn 25e verjaardag de volgende maanden tal van evenementen en races, zoals de Automotive Trophy, een race voor teams over 3 uur op 4 september. Meer info vind je op www.inkart.be.(Belga)