Inkart Automotive Trophy in Puurs

Karting blijft nog steeds de meest democratische vorm van autosport die een zo breed mogelijk publiek weet aan te spreken. Daarmee bieden kartraces een ideale formule voor incentives, uitstapjes met vrienden of gewoon fun aan het stuur voor amateur-coureurs.

Een van de pioniers van indoor karting in België is Inkart in Puurs langs de A12, dat in 1994 werd opgericht door racepiloot en slipinstructeur Mike Van Hooydonk. Volgend jaar viert deze baan trouwens zijn 25-jarig bestaan.

De wedstrijdkalender bij Inkart is nog steeds mooi gevuld. Na de vakantiemaanden gaan de motoren reeds op 4 september opnieuw ronken tijdens de Automotive Trophy, een uithoudingsrace over drie uren met teams van zes rijders. De teams werden voornamelijk ingeschreven door professionals uit de autosector (automerken, garages, ...), maar ook gewone autoliefhebbers zijn welkom. Er zijn nog enkele karts beschikbaar voor wie er alsnog graag bij wil zijn. Meer info vind je op www.inkart.be.(Belga)