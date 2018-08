Infiniti toont elektrische concept car

De Japanse luxe constructeur wil vanaf 2021 elektrische modellen op de markt brengen. De concept die in Pebble Beach te zien zal zijn, is het eerste project onder leiding van Karim Habib, de nieuwe designverantwoordelijke van het merk.

De constructeur wil dat de wagen - ondanks de elektrische aandrijving - bijzonder veel rijplezier zal verschaffen aan de bestuurder. Deze modellen zullen dus niet alleen efficiënt en schoon zijn, ze moeten ook betoverende prestatie leveren.

Vorig jaar toonde Infiniti ook al een elektrisch prototype in Pebble Beach. In 2017 ging het om de Prototype 9 en dat was een e-roadster met een uitgesproken neo-retro design. De bolide leek op een grand-prix bolide uit de jaren veertig waarbij de wielen nog niet waren bedekt met spatborden.

Op het teaserbeeld van de nieuwe concept wagen is een grote achtervleugel met een V-vorm te zien en ook vooraan oogt deze elektrische sportieveling bijzonder aerodynamisch. Het ziet er ook naar uit dat Infiniti bij de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven modellen zal kunnen rekenen op de expertise ter zake van moederhuis Nissan.(Belga)