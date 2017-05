Indian viert het record van Burt Munro

Burt Munro was een motorliefhebber en houder van een wereldsnelheidsrecord in de klasse tot 1.000cc. Hij werd in 1899 geboren in Edendale (Nieuw-Zeeland) en overleed in 1978. De man blijft nog steeds een legende in de motorwereld. Terecht, want in 1967 behaalde hij op zijn 68ste op de zoutvlakte in Bonneville op zijn Indian een snelheid van 295,453 km/u, waarmee hij de snelste rijder in zijn klasse was. Dit record houdt vandaag nog steeds stand en leverde ook de inspiratie voor een Hollywood-film met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Uiteraard was deze prent zeer populair bij de motorrijders.

Deze zomer brengt de neef van Burt Munro hulde aan zijn illustere oom. Lee Munro zal namelijk op 13 augustus op dezelfde zoutvlakte in Bonneville op zijn beurt een recordpoging wagen. Dit keer op een hedendaagse Indian: een Scout met een getunede krachtbron en voorzien van een specifieke stroomlijn. Voor het merk is dit meteen een mooie promotie, want Burt Munro liet als levensmotto na dat moed, doorzettingsvermogen en het overwinnen van vooroordelen belangrijk zijn om je dromen te realiseren.(Belga)