Indian Scout krijgt Bobber look

Deze nieuweling binnen het Scout-gamma is een eerbetoon aan de na-oorlogse Amerikaanse Bobber motoren, gekenmerkt door een verfijnd minimalistisch design.

Ze worden gekenmerkt door een "tracker" stuur, de voetsteunen staan 38 mm dichter naar de bestuurder toe en de motor heeft een enkel zadel. De Scout Bobber heeft bovendien een zithouding waarbij je iets meer naar voor leunt.

Indian monteert bovendien twee noppenbanden en zwarte velgen om het krachtige karakter van deze motor te beklemtonen. Door het profiel van de Scout te verlagen worden de dynamische kwaliteiten onderstreept. De achtervering werd 25 mm verlaagd en ook vooraan zit een geïntegreerde demping.

Ben Lindaman, International Product Manager bij Indian Motorcycle ziet het als volgt: "De Scout Bobber krijgt een lager profiel, nieuwe spatborden en tal van details om hem een full black look te geven. De prestaties worden allerminst vergeten. Er komt ook een nieuwe voorvork met geïntegreerde dempers, een aangepaste zithouding zodat de bestuurder de motor veel makkelijker aanvoelt. De V-Twin motor levert 94 pk waardoor dit de ideale motor is om te cruisen of om lange afstanden te rijden op gelijk welk ritme."

De Indian Scout Bobber zal vanaf de lancering beschikbaar zijn in vijf kleuren. De prijs is nog niet bekend. (Belga)