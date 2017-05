Indian fête le record de Burt Munro

Burt Munro était un amateur de moto et détenteur du record du monde de vitesse sur terre avec une moto (catégorie moins de 1.000 cm³). Né en 1899 à Edendale, Nouvelle-Zélandeil est mort en 1978. Il reste une légende pour tous les motards. C'est en 1967, sur le lac salé de Bonneville et alors qu'il est déjà âgé de 68 ans qu'il réussit à atteindre 295,453 km/h, ce qui fait de son Indian Scout, pas vraiment prévue pour cela au départ, la moto plus rapide de sa catégorie. Ce record reste inégalé, encore aujourd'hui. Le destin hors du commun de Burt Munro a inspiré un film hollywoodien avec ir Anthony Hopkins dans le rôle principal, un long métrage devenu culte dans le milieu des passionnés de motos. Cet été, en août, le neveu de Burt Munro fera honneur à son illustre tonton. Lee Munro sera le 13 août 2017 sur le lac salé de Bonneville, théâtre de la performance de Burt, pour tenter un record de vitesse sur une Indian moderne - un modèle Scout à moteur 111 Cu préparé - pourvu d'un carénage aérodynamique. Pour la marque, il s'agit aussi d'un joli coup de pub en perspective. Car la vie de Burt Munro a laissé un message de courage, d'obstination payante, de dépassement des préjugés pour réaliser ses rêves. (Belga)