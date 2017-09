IAA 2017: Duitse autowereld onder stroom

Dinsdagavond 12 september. 17.322 stappen geeft mijn smartphone aan, dat is omgerekend 12 km. Met minder kilometers op de stappenteller is het quasi onmogelijk om alle tentoonstellingshallen in één dag te bezoeken. Voor wie de komende dagen nog naar de Internationale AutoAusstellung (IAA) wil deze goede raad: maak vooraf een lijstje van uw favoriete merken. Ter plaatse was het de voorbije dagen over de koppen lopen, koning auto is in Duitsland nog altijd populair. Daar hebben dieselgate en de discussie over een mogelijk dieselverbod voor de grote steden weinig aan veranderd.

...