Hyundai wil nummer één onder de Aziatische merken in Europa worden

Eén autogroep, verschillende strategieën

Hyundai staat in het Koreaans voor moderniteit en vooruitgang. Hyundai-Kia Automotive Group is het resultaat van een fusie in 1998 van het succesrijke Hyundai en noodlijdende Kia. Op technisch en motorisch vlak verschillen de modellen van beide merken nauwelijks van elkaar, inzake design en commerciële aanpak zijn de verschillen groter. Kia Motors Belgium is een filiaal van de Zuid-Koreaanse autobouwer terwijl Hyundai in de Belux wordt verdeeld door Korean Motor Company, een privébedrijf dat eigendom is van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens. Die doet al vele decennia zaken in het Verre-Oosten.

