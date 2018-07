Hyundai verruimt N-gamma

Enkele dagen geleden werd op de Nordschleife van de Nürburgring (bekend testcircuit in Duitsland, nvdr.) een nog gecamoufleerde maar bijzonder snelle Fastback-versie gespot van de i30. Vandaag maakt Hyundai er niet langer een geheim van dat dit de derde telg wordt van de N-familie, want er is ook een Veloster N op komst.

Hyundai doet het overigens erg goed op sportief vlak want de successen die onze landgenoot Thierry Neuville boekt in het WRC-rally geven deze N-producten duidelijk vleugels. Neuville staat op dit ogenblik overigens aan de leiding in het WRC en kan zelfs voorzichtig beginnen dromen om dit jaar wereldkampioen te worden.

Het ziet er naar uit dat deze Fastback N dezelfde tweeliter turbomotor als de andere modellen zal gebruiken. Die is momenteel beschikbaar met een vermogen van 250 pk of 275 pk (met het optionele Performance pack). De bestaande i30 N kan men perfect naast de VW Golf GTI positioneren. Het is niet de meest extreme hot hatch, maar biedt wel bijzonder keurige sportieve prestaties zonder afbreuk te doen aan comfort en dagelijkse inzetbaarheid. Over de exacte technische specificaties en de bijhorende prestaties zal de constructeur later dit jaar communiceren.(Belga)