Hyundai Tucson opgefrist

Hyundai gaf zijn bestseller een verdiende, maar bescheiden facelift. Dit leverde de Koreaanse SUV nieuwe led-koplampen en een hertekende radiatorgrille op. Ook in het interieur werden aanpassingen doorgevoerd met een hertekend dashboard waarin een nieuwe infotainmentmodule met 8" aanraakscherm mooi werd geïntegreerd. Verder werd de uitrusting verruimd met onder meer het SmartSense rijhulppakket.

Ook op motorenvlak is er belangrijk nieuws te melden met aanpassingen om aan de nieuwe Euro 6c emissienorm te voldoen. Zo is er een nieuwe 1.6 diesel die naar keuze 115 of 133 pk naar de voorwielen leidt. De 185 pk sterke 2.0 diesel is met vierwielaandrijving en een nieuwe 8-trapsautomaat verkrijgbaar. Op benzine is er keuze uit de 1.6 GDi met 132 pk of de 1.6 T-GDi met 177 pk. Van andere versies met een elektrische of hybride is voorlopig nog geen sprake. De nieuwe Hyundai Tucson wordt tegen de zomer in onze showrooms verwacht. (Belga)