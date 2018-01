Hyundai toont nieuwe Sante Fe

De huidige Sante Fe is al sedert 2012 op de markt en kreeg in 2015 een opfrisbeurt. Logisch dus dat de opvolger intussen in de coulissen staat warm te draaien. Het nieuwe model wordt wellicht in de loop van dit jaar nog onthuld en gelanceerd.

Hyundai toont alvast enkele computerbeelden van zijn nieuwe grote SUV die duidelijk die nieuwe designtaal volgt van de recente modellen. Dit levert de Sante Fe een glooiend lijnenspel op met een forse voorpartij met een dubbele rij lichtblokken die ook al op de Kona te zien was. Een geslaagde ingreep waarmee deze Hyundai zeker in het oog zal springen. Wellicht komt er ook weer een Grand Santa Fe met een verlengde wielbasis en een derde zetelrij. Op de exacte specificaties van de vierde generatie van de Sante Fe is het nog wachten tot de lancering van dit model.(Belga)