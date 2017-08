Hyundai toont nieuwe generatie brandstofcelwagen

Een brandstofcelwagen is in feite een elektrisch aangedreven auto waarbij de batterij wordt vervangen door een brandstofcel en een waterstoftank. De waterstof uit de tank wordt in de brandstofcel omgezet in elektriciteit om de elektromotor aan te drijven. Deze wagen - waarvan de naam nog niet werd bekend gemaakt - zou een actieradius hebben van 800 km (volgens NEDC-meetmethode) wat meer is dan die van gelijk welke elektrische auto met een batterij. De elektromotor levert 163 pk. Hoewel het de tweede generatie is van een auto met brandstofcel, geeft de constructeur aan dat het om een brandstofcel van de vierde generatie gaat. Die werd technisch verbeterd waardoor ze efficiënter werkt en ook duurzamer is. Hyundai zorgde er ook voor dat het systeem makkelijker kan opgestart worden bij lage temperaturen. Het merk geeft aan dat de koudstart perfect mogelijk is bij -30°C.

Naast deze brandstofcel auto geeft Hyundai ook aan dat de piste van de elektrische auto's (met batterij) verder zal worden bewandeld. Naast de bestaande Ioniq volgt medio 2018 een elektrische versie van de Kona (compacte SUV) en in 2021 komt er een elektrisch aangedreven Genesis. (Belga)