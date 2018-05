Hyundai onthult plannen voor N-versie van Kona

Een SUV-model leent zich eigenlijk veel minder voor een sportieve versie omwille van de extra massa, het hogere zwaartepunt en slechtere aerodynamica, maar de markt vraagt steeds meer SUV-modellen en daar kan een constructeur (met een bijzonder breed gamma zoals Hyundai) niet naast kijken.

Daarom worden bij de meeste merken alle zeilen bijgezet om uitgerekend het SUV-gamma uit te bouwen. Voor Hyundai is dat niet anders, want het merk zal eerstdaags de elektrische versie van zijn meest compacte SUV model (de Kona, nvdr.) in de showrooms rijden.

De Kona N die wordt ontwikkeld, zal wellicht dezelfde tweeliter turbomotor krijgen als de i30N. Die viercilinder levert 250 pk en met de vierwielaandrijving (waarover de Kona al beschikt) zou dit een bijzonder interessante oefening kunnen worden, want vierwielaandrijving is een ideale manier om veel vermogen in een compacte auto efficiënt op het asfalt te zetten. Het blijft voorlopig afwachten of het licht op groen zal worden gezet voor een productieversie.(Belga)