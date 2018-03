Hyundai "Le Fil Rouge"

Deze conceptwagen is een vierdeurs coupé met een lang gerekte achterpartij en erg vloeiende vormen. De coupévorm komt vooral tot uiting in de erg brede C-stijl en de scherpe vorm van de zijruiten achteraan die door een chroom rand wordt beklemtoond. De vormtaal oogt sportief maar getuigt van erg vloeiende lijnen. Dit design zal niet alleen worden gebruikt voor sedan-modellen maar moet ook worden vertaald naar SUV's, want het spreekt voor zich dat die koetswerkvorm ook in de toekomst belangrijk zal blijven. Volgens Luc Donckerwolke, executive vice-president en hoofd van het Hyundai Design Center is het ook een knipoog naar het verleden omdat in "Le Fil Rouge" ook stijlelementen zijn te vinden van de Hyundai Coupé Concept die in 1974 werd getoond. Het is één van de eerste keren dat de Koreaanse constructeur teruggrijpt naar elementen uit zijn verleden, wat de 'maturiteit' van de constructeur andermaal bevestigd. (Belga)