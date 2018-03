Hyundai Kona Electric rijdt 470 km ver

Hyundai onthult de Kona Electric op het Autosalon van Genève. Hij komt meteen in twee varianten. De basisversie heeft een 135 pk en 395 Nm sterke elektromotor, gekoppeld aan 39,2 kWh batterij. Daarmee raakt de Hyundai 300 km volgens de nieuwe WLTP-cyclus die realistische waarden verzekert. De sprint van 0 tot 100 km/u lukt in 9,3 seconden en voor 80% bijladen aan de snellader kan in 54 minuten.

De krachtigere versie produceert 204 pk en 395 Nm, spurt in 7,6 tellen tot 100 en raakt met zijn groter batterijpakket van 64 kWh maar liefst 470 kilometer ver! Hiermee behoort de 'range anxiety' tot het verleden. Laden verloopt even snel.

Het design van de Kona Electric verschilt slechts in details van de gewone versies. Zo merk je een zilveren strip in de neus en ook het dak en de zijspiegels werden in zilver uitgevoerd. In het interieur werd de indeling van de middenconsole en het dashboard lichtjes gewijzigd. De koffer blijft erg ruim met een inhoud van 373 liter, waarvan de laadkabel ongeveer 41 liter inneemt. De Kona Electric komt in de loop van dit jaar nog op de markt. Op de prijzen is het nog even wachten.(Belga)