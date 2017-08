Hyundai kleeft prijs op plug-in hybrid

Het gaat om een plug-in hybride versie en dat betekent dat je een behoorlijk stuk volledig elektrisch kan rijden maar je hebt ook nog een benzinemotor om grote afstanden te overbruggen. Laden doe je deze Hyundai aan het stopcontact en de batterij heeft een capaciteit van 8,90 kWh waarmee je volgens de constructeur tot 63 km ver komt wanneer je zuiver elektrisch rijdt. Je kan die elektrische energie in de hybride modus ook gebruiken om het benzineverbruik van de 1.6 liter grote viercilindermotor (van 141 pk) laag te houden.

Aan een conventioneel stopcontact kan je de batterij in ongeveer 2 uur en vijftien minuten bijladen. Deze versie is vooral fiscaal erg interessant want hij haalt een CO2-emissie van amper 26 gram per kilometer. Rijden gebeurt uiteraard volautomatisch. Het navigatiesysteem geeft - net als bij de elektrische variante - aan waar je laadpalen vindt om de batterij ook onderweg bij te laden. De basisversie betaal je 33.999 euro en dat is meteen goedkoper dan zijn voornaamste concurrenten zoals de Toyota Prius Plug-in. Bovendien heeft de Hyundai een groter (zuiver elektrisch) rijbereik.(Belga)