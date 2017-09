Hyundai i30 N TCR maakt racedebuut

De straatversie van de sportieve Hyundai i30 N werd onlangs voorgesteld en intussen werd duchtig gewerkt aan een raceversie. De hatchback werd specifiek voor de TCR-serie ontwikkeld, die zowel internationaal als nationaal sterk aan populariteit wint. Als afsluiting van de testperiode zal de i30 N 'TCR' deelnemen aan de laatste twee manches van de internationale serie in 2017.

De Hyundai i30 N 'TCR' maakt dit weekend zijn racedebuut in China op het Zhejiang circuit. De bolide wordt ingezet door ontwikkelingspartner BRC Racing en zal bestuurd worden door de ervaren toerwagenpiloten Gabriele Tarquini en Alain Menu. Op basis van de ervaringen in deze races zal de setup verder verfijnd worden, waarna de productie kan starten van de eerste exemplaren voor de klantenteams die ermee in 2018 aan de start van verscheidene TCR-series zullen verschijnen.(Belga)