Hyundai GO! in de ban van de Wereldbeker

Alle GO! versies (behalve de i20 Air, i30 en Santa Fe) krijgen stoelen met contrasterende blauwe stiknaden. De zwarte dakbekleding (niet op de i30 en de Santa Fe) geeft deze versie ook een aparte toets. De Santa Fe GO! komt ook met een panoramisch open dak, een gratis Safety Pack een een lederen interieur in drie verschillende kleuren.

Deze Hyundai-modellen voor supporters zijn beschikbaar met diverse configuraties, transmissies naar keuze en tal van koetswerkkleuren, waaronder 'Champion Blue' dat speciaal voor deze gelegenheid werd ontwikkeld. De i20, i30 en Tucson GO! zijn leverbaar met benzine- of dieselmotoren. De Santa Fe GO! wordt uitsluitend geleverd met de 2.2 CRDi 4WD in combinatie met een automatische versnellingsbak. Samen met de bijzondere reeks GO! start Hyundai ook met een wedstrijd waarmee je tickets kan winnen voor de finale van de Wereldbeker in Rusland. Meer info en prijzen via www.hyundai.be.(Belga)